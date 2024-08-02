هاني سرحان عن المنتج فتحي إسماعيل: "كنا بنحلم بحاجات كتير الفترة الجاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى السيناريست هاني سرحان، المنتج فتحي إسماعيل برسالة مؤثرة وذلك بعد وفاته في حادث سير مروع على طريق الضبعة أمس الخميس.

ونشر هاني سرحان صورا جمعته بالمنتج الراحل فتحي إسماعيل بعدد من المناسبات عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلق: "أخويا وصاحبي وحبيبي وشريك النجاح والأحلام، مش قادر أصدق يا فتحي، كنا بنحلم بحاجات كتير أوي نعملها الفترة الجاية، اللهم لا اعتراض، اقرولهم الفاتحة وادعولهم".

وعُرض مؤخرًا لـ هاني سرحان مسلسل "الوصفة السحرية" تأليف ورشته مصنع الحكايات، إخراج خيري سالم، بطولة: شيري عادل، عمر الشناوي، هيدي كرم، بسمة داود، كارولين عزمي.

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