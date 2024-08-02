10صور- محمد رجب يودع منتجين "سينرجي" برسالة مؤثرة: "موجوع وهتوحشوني أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان محمد رجب على توديع المنتجين حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، وتامر فتحي، الذين وافتهم المنية إثر تعرضهم لحادث مأساوي على طريق الضبعة أدى إلى وفاتهم.

ونشر محمد رجب صور تجمعه بهم بعدد من المناسبات المختلفة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق برسالة مؤثرة: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، اخواتي أجدع وأطيب وأحسن خلق الله هتوحشوني اوي، عشت معاكم في أحزانكم وأفراحكم وكنتوا ليا سند وضهر، أنا موجوع اوي ربنا يصبر أهاليكم ويصبرني على فراقكم".

وشيع جثامين منتجين شركة "سينرجي" أمس الخميس في مسقط رأسهم بمحافظة الغربية، وسط عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين لما يتمالكوا أنفسهم حزنًا على رحيلهم المفاجئ الذي كان بمثابة صدمة كبيرة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد رجب كانت بظهوره كضيف شرف بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024.

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