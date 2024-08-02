"بنش مارك" تروج لحفل أنغام في جدة وتكشف عن موعد طرح التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل شركة "بنش مارك" السعودية الترويج لحفل النجمة أنغام المرتقب في جدة والمقرر إقامته يوم 13 سبتمبر المقبل على مسرح عبادي الجوهر.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك" على "انستجرام" الملصق الدعائي الذي تصدرته أنغام وعلقت: "ليلة كلها إحساس ونغم نستمتع فيها بروائع ألبوم تيجي نسيب مع صوت مصر أنغام وجمهورها في جدة، تطرح التذاكر 9 أغسطس".

أحييت أنغام في شهر يونيو الماضي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين الموسيقي وسط حضور جماهيري ضخم، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وتصدرت النجمة أنغام قوائم المحتوى الموسيقى الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بـ 3 أغاني من ألبومها "تيجي نسيب" بعد أيام من طرحه الأحد الماضي، حيث تصدرت المركز الأول وحققت أغنيتها "إنت مين" ما يزيد عن الـ 953 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

"تيجي نسيب"، وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.

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