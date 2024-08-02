السبكي ينعى منتجين "سينرجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت شركة السبكي للإنتاج الفني منتجين شركة "سينرجي" الذي تعرضوا لحادث سير مروع أمس الخميس على طريق الضبعة أدت إلى وفاة ثلاثة منهم وهم المنتج حسام شوقي، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل، إلى جانب المنتج تامر فتحي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة متأثرًا بجراحه وسط حالة حزن انتابت الوسط الفني.

ونشر المنتج أحمد السبكي نعيه عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها ببالغ الحزن والأسى المنتج حسام شوقي، والمنتج محمود كمال، والمنتج فتحي إسماعيل، والمنتج تامر فتحي تغمدهم الله بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته".

وينتظر المنتج أحمد السبكي عرض أحدث إنتاجاته السينمائية هذا العام وهو فيلم "الملحد" المقرر عرضه يوم 14 أغسطس الجاري بعد العديد من التأجيلات التي طالته خلال الفترة الماضية، وكشف السبكي عن البوستر الرسمي للفيلم ترويجًا واستعدادًا لعرضه في السينمات، إلى جان الإعلان الدعائي الرسمي الذي شهد ظهور كوكبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان محمود حميدة، الفنان حسين فهمي، الفنان أحمد حاتم، الفنانة صابرين، الفنانة تارا عماد، الفنانة شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.

يذكر أن اخر مشاركات أحمد السبكي الإنتاجية كانت بفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف وعرض بموسم أفلام عيد الفطر 2024.

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