مي كساب تنعى منتجين شركة "سينرجي": "يوم حزين علينا كلنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة مي كساب، المنتج تامر فتحي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة متأثرًا بجراحه بعد نجاته من حادث سير مروع على طريق الضبعة أدى لوفاة المنتجين حسام شوقي، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل الذين كانوا برفقته ووفاتهم المنية في الحال.

ونشرت مي كساب صورة تجمع المنتجين عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "يوم حزين علينا كلنا الله يرحمهم ويصبر قلوب كل اللي بيحبوهم نسألكم الفاتحة والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على نعيهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم الفنان محمد هنيدي، السيناريست عبدالرحيم كمال، الفنان محمود البزاوي، الفنانة إيمان العاصي، الفنان إدوارد، الفنان أكرم حسني، الفنان عمرو سعد الذي أعلن عن توقف تصوير أعماله الفنية لمدة أسبوع حدادًا على رحيلهم.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة مي كساب كانت بمسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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