بالصور- شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتكشف عن معجزة ربانية حدثت معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة شريهان بعيد ميلاد ابنتها تالية القرآن الـ 15 وذلك في جو عائلي ونشرت صور من الاحتفال عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام".

وظهرت تالية وأمامها كعكة عيد الميلاد وقامت شريهان بتهنئتها قائلة: "كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وأنتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام".

وكشفت شريهان في وقت سابق عام 2021 عن قصة إنجاب طفلتها تالية القرآن، ومرورها بالعديد من الصعوبات والمخاطر أثناء فترة حملها، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام": "كنتي حلم وأمنية تمنتها على شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات، قالت لي أريد أخت تعلب معي وألعب معها، قلت لها أتمني، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل، وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضة الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكنتي دعوتي المستجابة".

واستكملت: "أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل، ولكي الخيار في الاختيار واختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة وإهدائها أخ أو أخت، فاخترت هدية ربي قلت لهم هو يعلم وأنت لا تعلمون، الهدية لا ترد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم، وقال لك كوني فكنت دعوتي المستجابة رغم استحالة كل شيء".

وتحرص النجمة شريهان على مشاركة جمهورها ومتابعيها صور ومقاطع فيديوهات من حياتها اليومية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقوم بالتعليق على الأحداث سواء كانت سياسية أو اجتماعية وتلقى إعجابهم.

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

اقرأ أيضا:

ياسمين عبدالعزيز ناعية محمود كمال: "هتمشي مع حسام والله كتير اللي بيحصلي"