متوشحاً بالعلم الفلسطيني.. ويجز يلهب مهرجان صيف بنغازي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتح مغني الراب المصري ويجز حفلا كبيرا في استاد بنينا الدولي، ضمن فعاليات مهرجان بنغازي في دورته الأولى، الذي أقيم بحضور الآلاف من الجماهير. وكانت المفاجأة ظهور المغني بالجلبية الصعيدية المصرية، وتوشحه بالعلم الفلسطيني، في بادرة دعم ومساندة فنية للقضية الفلسطينية.

وقدم ويجز عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، بينما قام صديقه الرابر الشهير غراند توتو بالصعود إلى خشبة المسرح والغناء معه آخر أغنية، ليقوم الأخير ببدء حفله بعد إنهاء ويجز حفلته.

وشارك في الحفل كل من موح ميلانو، منصور أناون، كحلة، وسمارة، وقدموا مجموعة من أغانيهم المميزة، وبدأ الحفل منصور أناون، وبعده كحله الذي شاركه الغناء، ثم صعد بعده إلى المسرح نجم الراب موح ميلانو، الذي قدم فقرة غنائية قوية لاقت تفاعل جماهيري كبير.

وقبل صعود ويجز قدم المطرب سمارة عدة أغان مميزة، ووجه الشكر للشعب الليبي ومهرجان صيف بنغازي، وخلال فقرته صعد بعض من الجمهور بعلم فلسطين والتقطوا معه صورا تذكارية.