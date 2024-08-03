بعد حذف ملايين المنشورات التي تنعى هنية.. تركيا تحجب إنستجرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حجبت وزارة الاتصالات التركية، تطبيق إنستغرام في البلاد، بعد حذف ملايين المنشورات التي تنعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، وفقا لوسائل إعلام تركية.

وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، في بيان الجمعة، انه تم حجب الوصول إلى تطبيق “إنستغرام”.

وأضافت في البيان الذي نشرته على موقعها، أنها اتخذت قرارا بحجب الوصول إلى التطبيق، ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر بشأن خلفيات القرار ومدة تنفيذه.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الأربعاء، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في اغتيال هنية.

وقال ألتون على منصة إكس “إنها رقابة بكل بساطة”، مضيفا أن منصة إنستغرام لم تعز قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.

ولم تدل ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم للمنصة، بأي تعليق بعد سواء على الحجب أو تصريحات ألتون.