إصدار جديد من “سكايب” بلا إعلانات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت مايكروسوفت إصداراً جديداً من “سكايب”، يتضمن تحديثات كبيرة تحسن من تجربة المستخدمين.

وبحسب بيان رسمي، أزالت الشركة جميع الإعلانات من قنوات سكايب والمنصة بأكملها، مما يوفر تجربة استخدام أفضل وأكثر سلاسة، وذلك يشمل تجربة استخدام وتواصل دون انقطاع في جميع قنوات “سكايب”، إلى جانب محادثات سلسة خالية من تشويش الإعلانات.

تصميم الصور بالذكاء الاصطناعي

تقدم مايكروسوفت، تحسينات جديدة على خاصية تصميم الصور بالذكاء الاصطناعي داخل سكايب لنسخة سطح المكتب Desktop app، مما يتيح للمستخدمين تصميم صور مذهلة مباشرة من نافذة الدردشة.

وأصبح تصميم الصور داخل “سكايب” متاحاً عبر اختصار في الشريط العلوي للنافذة الرئيسية لخدمة الاتصالات عبر الإنترنت.

كما أصبح من السهل على المستخدم العودة إلى صفحة الأفكار وكتابة الأوامر النصية بسهولة، لتصميم الصور.

التحديث الجديد كذلك يضع خيار تصميم الصور بالذكاء الاصطناعي، بقائمة الرسائل في المحادثات، كي يكون من السهل على المستخدم تصميم الصور باستخدام الرسائل النصية والصور المتبادلة داخل المحادثات.

بروتوكولات تسجيل الدخول

تقدم مايكروسوفت أيضاً من خلال تحديثها التجريبي تكامل أفضل مع بروتوكول تسجيل الدخول OneAuth على سكايب لنظام iOS، لينضم إلى الدعم الموجود بالفعل على أندرويد، مما يسهل عملية تسجيل الدخول عبر جميع تطبيقات مايكروسوفت.

يحل بروتوكول OneAuth محل نظام تسجيل الدخول القديم، مما يسمح بتسجيل الدخول تلقائياً إلى “سكايب” إذا كنت مسجلاً في تطبيقات مايكروسوفت الأخرى، مما يتيح للمستخدم تخطي عملية إدخال كلمات المرور عند تسجيل الدخول.

تم إصلاح العديد من المشكلات التي كانت تواجه المستخدمين، في الإصدار الجديد، مثل عدم القدرة على إرسال الوسائط عند الاتصال بشبكة 5G، وعدم القدرة على الرد على المكالمات على iOS رغم سماع نغمة الرنين، بالإضافة إلى إصلاح مشكلة عدم ظهور الإشعارات لبعض مستخدمي الهواتف المحمولة.

يُذكر أن هذا التحديث البرمجي الثاني من نوعه لخدمة “سكايب” ليطور ويحسن من تجربة المستخدمين منذ مطلع العام الجاري.

ففي فبراير الماضي، أطلقت مايكروسوفت، تحديثاً جذرياً Skype Messaging 2.0، والذي شمل تغييراً كاملاً في شكل ومزايا التطبيق، إذ تميز بتصميم أكثر عملية للقوائم وطريقة تكوين وترتيب عناصر نوافذ المحادثات، إلى جانب إمكانية التفاعل بالوجوه التعبيرية على الرسائل، مع تحسين تجربة المكالمات وتبادل الملفات على الخدمة.