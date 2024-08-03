هشام ماجد: “إكس مراتي” فيلم عائلي.. وتصوير “البحث عن فضيحة” قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان هشام ماجد، إن فيلم “إكس مراتي”، الذي يُنافس به في دور العرض حالياً، مناسب جداً للعائلة، كونه فيلم كوميدي رومانسي أكشن، قائلاً إنّ: “هذه التيمة التي أفضلها، وأحب تقديمها في السينما والتلفزيون”.

وأكد هشام، خلال حواره مع “الشرق”، أنه تحمس للمشاركة في الفيلم، لأنه يحمل فكرة جديدة، “شعرت أن المشروع سيتيح لي الفرصة لتقديم عمل مختلف على مستوى الشخصية والتفاصيل عموماً، والمؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامي مميزين، ويقدمان كوميديا جذابة وناجحة”.

وأشار إلى أن “مشاهد الأكشن التي يتضمنها الفيلم، تعد جديدة تماماً في الشكل الذي تُقدم به، وقد تبدو غريبة على فيلم كوميدي، ولكنها مناسبة لطبيعة العمل وأحداثه”، موضحاً أنه خضع لفترة طويلة من التدريب والتحضير.

الفيلم بطولة محمد ممدوح، وهشام ماجد وأمينة خليل، وإخراج معتز التوني، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي أكشن، حول صراع ينشأ بين مجرم ودكتور نفسي، على الزوجة الحالية للدكتور، والتي كانت الزوجة السابقة للمجرم.

طبيب نفسي

وقال هشام ماجد، إنه لم يواجه أي صعوبات في تقديم شخصية طبيب نفسي خلال الأحداث، خاصة وأنه تواصل مع صديق له يعمل في هذا المجال، للاطلاع على بعض التفاصيل التي تساعده في تقديم الشخصية بشكل جديد ومختلف وواقعي أيضاً، وتحديداً فيما يتعلق بالمفردات والمصطلحات التي يقولها في بعض المشاهد.

وعن تعاونه مع محمد ممدوح، قال: “سعيد جداً بذلك، لأنه ممثل رائع، وأنا من جمهوره، وأحب دائماً مشاهدة أعماله، وهو أيضاً صديقي”، فيما أشاد بتجربته الأولى مع أمينة خليل، واصفاً إياها بقوله: “ممثلة رائعة وملتزمة ومجتهدة، وكانت طوال الوقت تعمل على الشخصية حتى تصل لكل تفاصيلها”.

وعن رأيه في المنافسة، قال: “المنافسة صعبة طوال الوقت، وليس في هذا الموسم فقط، فأي موسم يشهد عرض أفلام عديدة لنجوم كبار ومهمين، وتحقق بعضها إيرادات ضخمة”.

وتابع “أحاول من خلال أي فيلم أقدمه اختيار عمل جديد في فكرته وتفاصيله، وأبذل فيه كل جهدي حتي ينال إعجاب الجمهور، ويكون قادراً على المنافسة، وأتمنى أن يكون فيلمي منافساً قوياً في هذا الموسم”.

شكل عصري

وتحدث هشام ماجد، عن تجربته السينمائية المرتقبة، في تقديم نسخة معاصرة من فيلم “البحث عن فضيحة” الذي سبق وقدمه الفنان عادل إمام، عام 1973، إذ أبدى حماسه الشديد لهذا المشروع، المدعوم من الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وأوضح أن “الهدف من إعادة تقديم هذا الفيلم، هو أن تشاهده الأجيال الجديدة التي قد تكون لم تشاهد النسخة الأصلية، ولأن موضوع الفيلم حلو وجذاب، وبالطبع سنقدمه بشكلٍ عصري يتناسب مع طبيعة الفترة الحالية، وهو من إخراج رامي إمام، ويجري حالياً كتابة النسخة الأخيرة، تمهيداً لبدء التصوير قريباً”.

ولفت إلى أنه يشارك في موسم دراما رمضان 2025، بالجزء الثاني من مسلسل “أشغال شقة”، قائلاً: “العمل لازال في مرحلة الكتابة، والأحداث ستشهد تطورات درامية عديدة، وظهور شخصيات جديدة، إلى جانب شخصياته الاساسية، وسنبدأ تصويره عقب الانتهاء من الكتابة كاملة”.

وتأتي تلك الخطوة، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه الجزء الأول، في موسم رمضان الماضي، ويشارك في البطولة بجانب هشام ماجد، كلّ من أسماء جلال، ومصطفى غريب، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وحول “اللعبة 5″، قال إن: “هذا الجزء لازال في مرحلة الكتابة، وسنحدد موعد تصويره بعد الانتهاء من التحضيرات”.

يذكر أن الموسم الرابع من “اللعبة – دوري الأبطال” يضم شيكو، وهشام ماجد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومي كساب، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف.