Deadpool 3 يتصدر شباك التذاكر السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر فيلم الأكشن الكوميدي Deadpool & Wolverine، شباك التذاكر السعودي، مع الأيام الأولى لطرحه في دور العرض بالمملكة، إذ حقق 6.5 مليون ريال (1.74 مليون دولار) لـ112.6 ألف تذكرة مباعة، وذلك حسب بيانات هيئة الأفلام السعودية.

ويتنافس في صالات السينما بالمملكة، 45 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، وسط إقبال جماهيري كبير، فقد حققت هذه الإيرادات طوال الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري، في الفترة من 21 يوليو إلى 27 من الشهر ذاته، 23.2 مليون ريال (6.2 مليون دولار) مقابل 483.7 ألف تذكرة.

وتراجع فيلم “جوازة توكسيك” للمركز الثاني، مُحققاً 4.3 مليون ريال (1.1 مليون دولار) لـ90.6 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الشهر الماضي 18.8 مليون ريال (5 مليون دولار تقريباً) مقابل 388.5 ألف تذكرة.

واحتل المركز الثالث الفيلم الأميركي Twisters، بعدما حقق 2.7 مليون ريال (720 ألف دولار) لـ54.6 ألف تذكرة، ليكون إجمالي إيراداته على مدار الأسبوعين الماضيين 5.4 مليون ريال (1.44 مليون دولار) مقابل 101.2 ألف تذكرة مباعة.

كما تراجع فيلم Bad Boys: Ride Or Die، بطولة ويل سميث، إلى المركز الرابع، إذ حقق 1.8 مليون ريال (495 ألف دولار) لـ42 ألف تذكرة تقريباً، ليحقق رقماً قياسياً في دور العرض السعودية على مدار الشهرين الماضيين، حيث بلغت 85 مليون ريال (22.6 مليون دولار) مقابل 1.6 مليون تذكرة مباعة.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الأميركي Despicable Me 4، في المركز الخامس، مُحققاً 1.68 مليون ريال (449 ألف دولار) لـ42.3 ألف تذكرة مباعة، ليُحقق خلال الشهر الماضي أكثر من 11.7 مليون ريال (3.14 مليون دولار) لـ264.7 ألف تذكرة.

وصعد فيلم الرعب الأميركي Longlegs، إلى المركز السادس، مُحققا 1.6 مليون ريال (435 ألف دولار) لـ36.3 ألف تذكرة، ليُحقق خلال الأسبوعين الماضيين 3.1 مليون ريال (832 ألف دولار) مقابل 66 ألف تذكرة مباعة.

أما فيلم “ولاد رزق 3” فجاء في المركز السابع، بعدما حقق 1.3 مليون ريال (349 ألف دولار) لـ29.8 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل 7 أسابيع، نحو 36.5 مليون ريال (9.7 مليون دولار) مقابل 776 ألف تذكرة.

وفي المركز الثامن، جاء فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2، والذي حقق 1.1 مليون ريال (299 ألف دولار) لـ28 ألف تذكرة، ليحقق طوال الـ7 أسابيع الماضية، أكثر من 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) لـ583.5 ألف تذكرة.

وتراج فيلم الرعب الأميركي A Quiet Place: Day One، إلى المركز التاسع، مُحققاً 573 ألف ريال (152.7 ألف دولار) لـ13.4 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي الإيرادات الذي حققها خلال الـ5 أسابيع الماضية 15.2 مليون ريال (4 مليون دولار تقريباً) مقابل 294.6 ألف تذكرة.

وتذيل فيلم “عصابة الماكس” بطولة الفنان أحمد فهمي، قائمة Top 10 في شباك التذاكر السعودي، فقد حقق 306.3 ألف ريال (81 ألف دولار) لـ7 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه خلال الشهر الماضي 3.3 مليون ريال (896 ألف دولار) لـ72 ألف تذكرة مباعة.