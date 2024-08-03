مصر.. دعوات لمقاطعة فيلم “الملحد”.. والرقابة: نرفض الأحكام المسبقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثيرت حالة من الجدل، خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع الإعلان عن طرح فيلم “الملحد” تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، في دور العرض يوم 14 أغسطس المقبل، بعد فترة تأجيل تجاوزت عامين.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، دعوات لمقاطعة الفيلم، وسط مزاعم أن “الملحد” يهدم الثوابت الدينية والأخلاقية، رغم عدم الكشف عن تفاصيل القصة التي يتناولها العمل، فيما يلتزم صُناعه بحالة من الصمت التام تجاه تلك الدعوات.

مصدر مسؤول داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية، كشف لـ”الشرق”، أن فيلم “الملحد” حصل على موافقة بالعرض منذ شهر سبتمبر الماضي، أما تأجيله طوال تلك الفترة، يعود إلى رؤية الشركة المنتجة، وأن الرقابة ليست لها صلة بذلك الأمر إطلاقاً.

وأكد أن “الفيلم لم يواجه أزمة كبيرة داخل الرقابة كما يُشير البعض، وإنما كانت هناك بعض الملاحظات متعلقة بتفاصيل معينة، وصُنّاع العمل تفهموا الأمر واستجابوا لتعديلها، وبعدها حصل الفيلم على موافقة الرقابة دون أي مشاكل”.

دهشة

وأبدى المصدر، اندهاشه من مهاجمة البعض لجهاز الرقابة لمجرد الموافقة على عرض “الملحد” رغم عدم معرفتهم أي تفاصيل عن الأحداث وتفاصيل القصة، متابعاً: “هؤلاء كانوا يهاجمون الرقابة في وقت سابق، ويتهموننا بأننا ضد حرية الإبداع، والآن يهاجموننا أيضاً بحجة حرية الإبداع!!”.

وأضاف “نحن في الرقابة لا نهتم بما يدور على منصات التواصل الاجتماعي، فنمارس عملنا دون النظر لما يُكتب على تلك المنصات سواء كان إيجابياً أو سلبياً.

ورأى أن الحالة التي يتعرض لها “الملحد” حالياً، تُشبه الموقف الذي تعرضت له الفنانة منى زكي، عقب طرح بوستر مسلسل “تحت الوصاية” حيث تعرضت لحملات هجوم ودعوات لمقاطعة العمل، قبل أن يُعرض أساساً، بحجة أنه يُسيء للحجاب، وبعد عرضه اتضح للجميع أنه من أهم الأعمال الفنية، كونه يناقش قضية اجتماعية وإنسانية مهمة.

وطالب المصدر، الجمهور بعدم إطلاق أحكام مسبقة على الفيلم، إلا بعد بداية عرضه ومشاهدته، “ليس هناك مبرراً للهجوم في الوقت الراهن”.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول “يحيى” الذي ينشأ في أسرة ملتزمة دينياً، حيث يعد والده رجل دين متشدد، ويتعرض “يحيى” لأزمة في حياته تجعله يتحول للإلحاد، وهو ما يعد كارثة لأسرته، ليدخل في صراعات عديدة، ويواجه محاولات لقتله، فالفيلم يناقش قضايا اجتماعية أخرى إلى جانب موضوع الإلحاد.

وانطلق تصوير هذا الفيلم عام 2021، وتم الانتهاء منه في العام التالي، لتبدأ رحلته في الصدام مع الرقابة للحصول على التصريح بعرضه في صالات السينما، حتى تقرر أخيراً طرحه للجمهور بتصنيف عمري+16 “للكبار فقط”.

“الملحد” تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وصابرين، وشيرين رضا، ونجلاء بدر وتارا عماد.