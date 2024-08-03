Inside Out 2 أعلى فيلم رسوم متحركة تحقيقاً للإيرادات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الجزء الثاني من فيلم Inside Out، قائمة أعلى أفلام الرسوم المتحركة تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما العالمية، إذ بلغت إيراداته حول العالم نحو 1.46 مليار دولار، منذ طرحه في منتصف يونيو الماضي.

وبذلك، تفوق Inside Out على فيلم Frozen 2 الذي كان يحتفظ بصدارة القائمة منذ عام 2019، بإجمالي إيرادات تجاوزت 1.45 مليار دولار.

واحتفلت شركة “والت ديزني” المنتجة للفيلم بهذا الإنجاز، موجهة الشكر إلى الجمهور، عبر الصفحة الرسمية لها على “فيس بوك”، قائلة: “نشعر بفرحة لا توصف!.. شكراً لكل من جعل فيلم Inside Out 2، فيلم الأنيميشن الأكثر إيراداً في التاريخ”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول الفتاة “رايلي” التي تمر بمرحلة المراهقة وسط ظهور العديد من المشاعر الجديدة التي تستكشفها اتباعاً، مثل القلق والحسد، وشارك بالأداء الصوتي للشخصيات الكرتونية مجموعة من نجوم هوليوود، وهم: إيمي بولر، وتوني هيل، ولويس بلاك، وليزا لابيرا، ومايا هوك، وكيسنجتون تالمان، وفيليس ويليامز، وجريس لو، وإخراج كيلسي مان.

وعُرض الجزء الأول من الفيلم في 2015، وتناول الأفكار التي تدور في عقل فتاة صغيرة، ولاقى نجاحاً أيضاً وقتها، ويدخل الجزء الجديد مجدداً إلى عقل بطلة الفيلم رايلي، لكن هذه المرة في سن المراهقة وهي تواجه مشاعر جديدة مثل القلق والحسد، وحصد الجزء الأول من الفيلم 90 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأول من عرضه في صيف 2015، وبلغ مجمل إيراداته عالمياً في ذلك الحين 858.8 مليون دولار.