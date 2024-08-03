شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو بالشال الفلسطينى فى مهرجان صيف بنى غازى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد أمس الجمعة بمهرجان صيف بنغازى، حفل غنائى كبير أقيم بالمسرح الدوار، وبدأه الدى جى العالمى جاك بلاك بفقرة تفاعلية، ثم بدأ نجم الراب الليبى كامى، وشاركه الغناء فى بعض الأغانى الرابر منصور، وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير، خاصة أنهما تحدثا عن حالة البهجة التى نشرها مهرجان صيف بنغازى فى كافة أنحاء ليبيا ووسط الشعب الليبى.

ثم صعد المطرب سمارة بعد نداء الجمهور عليه، نظرا لشعبيته الكبيرة فى ليبيا، وحققت فقرته نجاحا كبيرا، إذ غنى الجمهور معه أغانيه واستقبله بحفاوة كبيرة.

واختتم الحفل الذى استمر أكثر من 3 ساعات متواصلة، نجم الراب المصرى عفروتو، والذى أبدى سعادته بأول حفل له فى بنغازى، وكان مرتديا الشال الفلسطينى، ثم غنى مجموعة من أشهر أغنياته، وسط تفاعل جماهيرى كبير ورقص وبهجة أضافها على حفل الختام، خاصة بعدما أكد تضامنه مع الشعب الفلسطينى، وهتف مع الجمهور فلسطين حرة.



عفروتو



مهرجان صيف بنغازى (1)



مهرجان صيف بنغازى (2)



مهرجان صيف بنغازى (3)