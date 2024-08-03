شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد مديحة كامل.. انطلاقتها جاءت أمام فريد شوقى واعتزلت عام 1992 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم السبت 3 من أغسطس مع ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل التي ولدت فى مثل هذا اليوم، قبل أن تحظى بمسيرة فنية هائلة لعبت فيها مختلف الأدوار الفنية، وتركت بصمة في السينما المصرية على وجه الخصوص بقائمة من أهم الأعمال.

الفنانة مديحة كامل ولدت في مدينة الإسكندرية عام 1948 وانتقلت عام 1962 إلى القاهرة، ثم التحقت بكلية الآداب في جامعة عين شمس خلال فترة الستينات التي شهدت أيضاً بداية مشوارها الفني بعام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما لم تقتصر بدايتها مع طريق الشهرة على السينما والمسرح وإنما بدأت أيضاً في عروض الأزياء.



الفنانة مديحة كامل ظهرت في أدوار ثانوية عديدة حتى حصلت علي دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم 30 يوم في السجن في أواخر ستينات القرن العشرين ثم اختفت بعد ذلك نحو عامين أو أكثر.

لم يمهد لها نجاح بطولتها أمام فريد شوقى طريق النجومية مثلما كانت تطمح، فاختفت بعدها لمدة عامين ثم عادت للعب أدوار البطولة الثانية في أفلام كثيرة حتى جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مرة أخرى مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين لتنطلق بعد هذا الفيلم في عالم النجومية.

اعتزال الفنانة مديحة كامل العمل في المجال الفني جاء في عام 1992، وكان آخر أفلامها فيلم بوابة إبليس، لتفضل البقاء بعيدة عن الأنظار وتقضى ما تبقى من عمرها بعيداً عن الأضواء والشهرة التي حظت بها طوال حياتها.