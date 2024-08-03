شكرا لقرائتكم خبر عن راجعلي بحساباتك.. أنغام تعبر عن النضج العاطفي للمرأة بأغنية اسكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اسكت مش كبرنا..وفهمنا وذاكرنا"، أغنية جديدة للمطربة اللامعة أنغام التي تطل علينا بألبوم غنائي استثنائي بعد غيابها 4 سنوات، طلت خلالها أنغام بأغاني "سنجل"، لكن هذا العام، كشفت عن ألبومها الجديد الذى عبر عن حالات الحب المختلفة بمعاني جديدة ولغة شعرية وموسيقية مختلفة.

أغنية اسكت من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى، وميكس وماستر أمير محروس، تحمل هذه الأغنية جمل شعرية بمذاق مختلفة تعبر عن النضج العاطفي ، حيث تبدأ المرأة في مرحلة النضج بعد تجاوزها الثلاثين لتكتمل مراحله، وتتبلور شخصية الأنثى، التي تأخذ قرارتها العاطفية بعقلها وبحكمة ستدهشك، وهذا ما عبرته عنه كلمات "اسكت"، وتحديدًا عندما تغنت وقالت:" مش قدمنا وعقبالك فهمنا..بقى في خبرة نعرف إيه اللي مش لازمنا".



ونجد اكتمال هذا النضج العاطفي لأمرأة ذاقت من الحب مرارة لا تنسى، ولم يتبق من مشاعرها سوى الألم الذى جعلها أكثرة خبرة في انتقاء من يسكن قلبها ومن يظل خارجه للأبد، في هذا الكوبليه "راجعلي بحساباتك.. بطريقة تناسبك إنت..ما أنا مكاني في حياتك كالعادة في أي حتة".

ومن ضمن علامات النضج العاطفي التي تحدثت عنها أنغام في هذه الأغنية، أيضا الشعور بالاستحقاق الذى تشعر به الأنثى بعدما تصل إلى مرحلة التجاوز الحقيقي من علاقة عاطفية خسرت بها قلبها وخرجت منها تفقد المعني الحقيقي للأمان، فعند التجاوز تشعر المرأة بقيمتها وحجم التنازل التي قدمته من أجل استمرار وإطالة عمر تلك العلاقة، التي كانت فيها هي الطرف الخاسر، والأكثر حماسًا، وهنا نجد حديث أنغام وهي تتغنى" أنا ھحدد مكاني وأبلغك قراري"، ونجد المعني الأصدق للاستحقاق في جملة "أنا ما بتعادش تاني ولا أعيش غير باختياري".



أغنية اسكت من أهم الأغاني في ألبوم أنغام الجديد الذى يضم قرابة 12 أغنية تعبر عن ذوق جديد من الموسيقى والكلمات المميزة.