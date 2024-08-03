توم كروز يختتم أولمبياد باريس بحركة جنونية…. اقرأ التفاصيل 

يستعدّ الممثّل الهوليوودي، توم كروز، لتقديم عرض مفاجئ في الحفل الختاميّ لأولمبياد باريس في ١١ آب/أغسطس القادم، وذلك بهدف نقل الشّعلة والعلم الأولمبيّ إلى لوس أنجلوس، حيث ستقام الألعاب الأولمبيّة الصّيفيّة القادمة بعد أربع سنوات من الآن. وطُلب من توم كروز أداء هذا الحفل وهندسته والتّخطيط له بأفضل مهاراته.

ووفقًا لـ TMZ، سيعمل توم كروز على تقديم حركة مجنونة وهو المعروف بتأدية الحركات الخطرة تتضمّن قيام الممثّل بالهبوط من قمة Stade de France على أرض الملعب. وسيحمل العلم الأولمبيّ الرّسميّ.

بعد ذلك، سينتقل البثّ التّلفزيونيّ إلى فيلم تمّ تصويره بالفعل لتوم كروز وهو يطير على متن طائرة تحمل العلم الأولمبيّ من فرنسا إلى لوس أنجلوس. بعد ذلك، سوف يقوم توم كروز بالقفز بالمظلّة وصولًا إلى هوليوود. في الواقع، تمّ تصوير هذا الجزء الأخير من اللعبة صباح يوم سبت في شهر آذار/مارس الفائت. لم يتمكّن أحد من الرّبط بين النّقاط عندما تمّ نشر قصّة حركاته المثيرة، اعتقد النّاس أنّ توم كروز كان يصوّر حركة مثيرة لفيلم آخر من أفلامه.

والدّليل على الإبلاغ عن هذه الحيلة هو أنّ المصوّرين من وسائل الإعلام المختلفة التقطوا تلك الصّور بالفعل في شهر مارس.

بعد حدوث العرض المثير في هوليوود، سيُظهر الفيلم بعد ذلك توم كروز وهو يمرّر هذا العلم إلى الرّياضيّين الأولمبيّين الآخرين، بما في ذلك راكب درّاجة، ومتزلّج، ولاعب كرة طائرة.

وفقًا لموقع TMZ، فإن كروز هو من جاء بهذه الفكرة برمّتها وقائد هذا الجهد. ومع ذلك، كانت اللجنة الأولمبيّة هي أوّل من اتّصل به بشأن القيام بسلسلة من الأعمال المثيرة لجسر باريس ولوس أنجلوس. لقد كان هو من توصّل إلى هذه الفكرة الأصليّة بعد أن أثار فضوله.

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في الماضي، شارك توم كروز بالفعل في دورة الألعاب الأولمبيّة لعام ٢٠٠٤ عندما حمل الشّعلة عبر لوس أنجلوس كجزء من رحلة تتابع عبر العالم قبل الألعاب في أثينا، اليونان.