خاص بالفيديو- ساندرا تعلّق على إنطلاقتها الفنية: "مشوار جريء وأكيد في خوف" ورندلى قديح تحذرها: "انتبهي من هالمجال"

ميرنا وليد - بيروت - تحقق أغنية "ايش ودك" للفنانة اللبنانية ساندرا نجاحا لافتا، فقد وصلت الى المليون مشاهدة بـ شهر واحد فقط على قناتها الخاصة عبر يوتيوب، وهي الأغنية الأولى لـ ساندرا والتي أحبّت ان تكون باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر أحمد اشرف المطري، ألحان وتوزيع موسيقي حاتم المنصور.



ولتبرز ساندرا جمال الأغنية أكثر، صوّرتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرجة رندلى قديح.

موقع "الفن" التقى بـ ساندرا وقد أجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن عملها الغنائي، والملحن الذي تحب ان تتعامل معه واذا كانت تراودها فكرة الديو، كما ايضا أجرينا لقاء مع الممثلة والمخرجة رندلى قديح التي أبدعت بكليب "ايش ودك".

