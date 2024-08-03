"Deadpool & Wolverine" يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويعيد إحياء عالم مارفل السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجاح كبير يحققه فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool & Wolverine" سواء بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي وتخطيه حاجز الـ 500 مليون دولار بعد أسبوع فقط من عرضه محطمًا العديد من الأرقام القياسية ليصبح أعلى افتتاحية لفيلم مصنف "R" في تاريخ السينما.

الفيلم يحمل العديد من المفاجآت منها عودة النجم الأسترالي هيو جاكمان مجسدًا شخصية البطل الخارق "وولفرين" الذي أعلن انتهائه من لعبها عقب فيلم "Logan" عام 2017، إلا أن قامت "ديزني" بشراء الحقوق الخاصة بشركة "Fox" التي امتلكت شخصية "وولفرين" وعدد من الأبطال الخارقين لسنوات، ونجحت في إقناع جاكمان في العودة لتجسيد الشخصية مرة أخرى والتي يعشقها الملايين من محبي القصص المصورة حول العالم وكانت سببًا رئيسيًا في نجاح الفيلم تجاريًا.

كما تسلم نجمي الفيلم هيو جاكمان وريان رينولدز جائزة جينيس للأرقام القياسية، بعدما أصبح الإعلان الدعائي للفيلم هو الأكثر مشاهدة في تاريخ "يوتيوب" خلال 24 ساعة فقط من طرحه محققًا 365 مليون مشاهدة متخطيًا إعلان فيلم "Spider- Man: No Way Home" الذي حصد 355 مليون مشاهدة.

نجح صناع فيلم "Deadpool & Wolverine" في إعادة اكتشاف أغنية "Bye Bye Bye" للفريق الأمريكي "NSYNC" والتي تم اختيارها كأغنية افتتاحية للفيلم وصدرت ضمن ألبوم "No Strings Attached" عام 2000، وتصدرت الأغنية محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قوائم الاستماع بعدد من المنصات منها "سبوتيفاي" واحتلت المركز الأول خلال الأيام القليلة الماضية.

الفيلم يضم عدد كبير من ضيوف الشرف من الأبطال الخارقين الذين ظهروا في أفلام منفردة سابقًا، منهم شخصية جوني ستورم بسلسلة أفلام "Fantastic Four" عام 2005، وشخصية البطل الخارق "Blade" التي تم تقديمها بفيلم منفرد يحمل نفس الاسم عام 1998، مرورًا بشخصية "Electra" التي ظهرت بأحداث فيلم "Daredevil" عام 2003، إلى جانب شخصية "Gambit" التي طال انتظارها وقدمها الممثل الأمريكي تشانينج تيتوم لأول مرة.

فيلم "Deadpool & Wolverine" يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في مصر منذ بداية عرضه، وحقق حتى الآن إيرادات بلغت 12.202.213 مليون جنيه وحاز على تقييم "8.8/10" وفقًا لموقع السينما دوت كوم.

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