شكرا لقرائتكم خبر عن دياب عن فيلم السرب لـ فاطمة مصطفى: دورى به هو الأكثر قسوة بمسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان دياب كواليبس فيلم السرب الذى شارك فيه وعرض فى وقت سابق خلال العام الجارى، قائلاً أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على إذاعة 9090: "مشاركاتى فى السينما لم تكن بنفس القوة الكبيرة الذى شاركت بها فى فيلم السرب، فقد أرضى هذا الدور طموحى بصورة كبيرة بعد تجارب قليلة فى السينما عكس الدراما الذى أتواجد بها بصورة مكثفة وتركيز أكبر".

وأضاف دياب: "قدمت أدوار شر كثيرة خلال مسيرتي الفنية، لكن هذا الدور هو أكثرهم شر وقسوة نظراً لأنه يقتل بدم بارد وهو ما يعكس شر كبير بداخله".

وحقق دياب حالة كبيرة من النجاح من خلال أدواره المتنوعة التى يلعبها خلال الفترة الأخيرة، والتي عكست موهبته بصورة كبيرة في أداء الشخصيات ببراعة، وهو ما حصل مؤخرًا خلال العام الجارى مع دورين مختلفين تمامًا استطاع تقديم كل منهم بقالب مختلف عكس ذكائه في اختيار أدواره واستطاعته لعب مختلف الأدوار.

البداية كانت من مسلسل مليحة، مع دور الضابط الذى يلعبه في الجيش المصرى، مبرزًا من خلاله تضحيات عديدة يبذلها الجنود والضباط في حماية الحدود المصرية، في حين يلعب في فيلم السرب الذى يعرض حاليًا بدور العرض شخصية مغايرة تمامًا عما قدمه في مليحة.

وهو دور العقرب الذراع اليمنى للتكفيريين في ليبيا مقدماً دور جديد لم يقدمه من قبل وثنائية مميزة مع أمير التنظيم الذى نصب نفسه خليفة، وهو الفنان محمد ممدوح.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.