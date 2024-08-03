بعد غياب، ديميت اوزديمير تعود الى الشاشة بعملَين

تغيب الممثّلة التّركيّة، ديميت أوزديمير، عن الشّاشة حاليًّا إذ إنّ آخر أعمالها فيلم “أساليب الحبّ ٢” على نتفليكس ومسلسل “إسمي فرح”، الذي لعبت بطولته إلى جانب الممثّل إنجين أكيوريك.

لكن يبدو أنً جمهور ديميت لن ينتظر طويلًا خاصّة بعدما تعاقدت رسميًّا على بطولة فيلم جديد من إنتاج Gold Film لمنصّة “ديزني+”.

لم تُحدّد الشّركة المنتجة اسم الفيلم حتّى كتابة هذه السّطور ولكن سيكون من كتابة بيلين كارا محمّد أوغلو (تكتيكات الحبّ) وإخراج هوليا جيزار (بيني وبين الدّنيا).

ستبدأ ديميت تصوير الفيلم في شهر أيلول/سبتمبر القادم، من ثمّ ستدخل في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر، موقع تصوير فيلم جديد بعنوان “مهرجاني” للمخرج فريد كاراهان (من أعماله “السّقوط من الجنّة”، “حلّاقة المدرسة”).

في نفس السّياقن تلقّت ديميت أوزديمير عرضًا لبطولة مسلسل “الحبّ لحظة” من إنتاج MF Yapım للكاتبة بينار بولوت.

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وقد أشارت المعلومات أنّ حبكة المسلسل ستكون بمثابة تكملة لمسلسلها السّابق “بيني وبين الدّنيا” من إنتاج نفس الشّركة ولنفس الكاتبة.