شقيق إلهام شاهين يشكو من تصرفاتها ويكشف معاناته بسببها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجر الفنان أمير شاهين مفاجأة خلال حلوله ضيفاً على برنامج “شاي بالياسمين” الذي تقدمه المذيعة ياسمين الخطيب على قناة النهار، حيث كشف عن معاناته من تصريحات شقيقته النجمة إلهام شاهين، والتي دائماً ما تكون مثيرة للجدل، بالإضافة إلى معاناته مشاكلها مع بعض الأشخاص، والتي تحرمه من الحصول على فرص مهمة في المجال الفني.

وقال أمير إن شقيقته إلهام سيدة شجاعة وجريئة، ودائما ما تدخله صراحتها الزائدة في دوامات من المشاكل والجدل، إلا أنه معها “قلباً وقالباً” ولا ينزعج من ذلك.

وأضاف أن الكثير من المنتجين يرفضون تقديم فرص عمل له بسبب مشاكلهم معها، بالرغم من أنها تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، وتحظى بحب وقبول لدى الناس، معقباً: “طبيعي الناس ما تجتمع على حب شخص، ووراد جداً حد يكون عنده موقف قديم مع إلهام ويرفض يشغلني”.

وتابع أن شقيقته أخطأت بهجومها على الشيخ محمد متولي الشعراوي خلال ظهورها في أحد اللقاءات، وهو بدوره وجه لها اللوم على سلوكها غير المقبول، معقباً: “هو شيخ جليل والناس بتحبه والمفروض تحتفظ بقناعتها لنفسها حتى وإن كانت صحيحة”.

وأبدى أمير إعجابه الكبير بطريقة تفكير شقيقته الكبرى، لافتاً إلى أن قناعاتهما متوافقة إلى حد ما، ودائماً ما تقنعه في آرائها، ونظرتها إلى الأمور.

وأكد أنه يتمنى التبرع بأعضائه عند وفاته وهو مؤيد لفكرة إلهام التي أوصت بذلك، مشيراً إلى أن الفكرة خالية من الحرمانية، وتساعد الناس على التخلص من أمراضهم ومعاناتهم.

وكشف خلال اللقاء عن سبب تأخره بالزواج وإقدامه على تلك الخطوة في سن متأخرة، موضحاً أنه كان ضد فكرة الزواج بسبب حبه للحرية ورفضه التقيد كما كان يسخر من أصدقائه الذين يقدمون عليها.

وبين أن وفاة ميرنا المهندس قبل زفافهما بفترة قصيرة وعدم تجاوزه الصدمة لسنوات طوال أسهمت بتأخر زواجه أيضاً.

وأشار إلى أن فكرته للزواج تغيرت بعد إنجابه لطفليه، مبدياً موافقته على دخولهما الوسط الفني في حال رغبا بذلك، وعلق: “الولاد إحساس لا يمكن تخيله حتى بعد العمر ده كله، ولو مراد أو مريم عندهما موهبة التمثيل لا توجد لديّ مشكلة أن يدخلا المجال، ومراد ممثل في نفسه وعنده شخصية ويعرف يلفت النظر، وبيمثل علينا في البيت”.

وبشأن علاقته بزوجته منة جاب الله، قال أمير شاهين إنها كانت صديقته المقربة لمدة عشر سنوات، وهذا ما جذبه إليها خاصة أنها كانت تعرف كل تفاصيل حياته.

واعترف بأنه كان لديه الكثير من العلاقات الغرامية داخل وخارج الوسط الفني، إلا أنه قطعها جميعًا عند زواجه.