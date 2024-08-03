بشرى تقطع شهر العسل بشكل مفاجئ!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اضطرت الفنانة بشرى لقطع شهر العسل لمدة 24 ساعة وذلك لتصوير حلقتها من برنامج “حد النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة قناة dmc، ضمن فعاليات “حد النجوم” التي تستضيف كبار نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين، حيث تذاع الحلقة يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تتحدث بشرى عن العديد من الأسرار والكواليس، كما تتحدث عن مهرجان العلمين، وانطباعاتها عن التنظيم، إضافة إلى حديثها عن مشوارها الفني، وكواليس زواجها الأخير.

وكانت بشرى قد احتفلت بزفافها إلى خالد، ابن زوجة الفنان محمود حميدة، وذلك في الساحل الشمالي، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، وكان أبرزهم: درّة ولقاء سويدان وابنتها، وهاني رمزي وزوجته، ولبلبة وميس حمدان ورانيا يوسف ولقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، وإيمي سالم ونور خالد النبوي وهند عبد الحليم وشريف رمزي، وغيرهم من الفنانين.

وأشعل الفنان محمود حميدة حفل الزفاف بوصلة رقص مع العروسين، وشاركه في الرقص لبلبة وهاني رمزي ولقاء سويدان.

وكانت بشرى قد خضعت هي وعريسها لجلسة تصوير نهارية على شاطئ البحر قبل حفل الزفاف، ظهرا فيها وهما في قمة الرومانسية.