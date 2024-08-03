لا يردّ على مكالماته.. علاقة الأمير هاري والملك تزداد توتراً وتعقيداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد مصدر مقرب من العائلة البريطانية المالكة أن علاقة دوق ساسكس الأمير هاري ووالده الملك تشارلز الذي يعاني منذ فترة من السرطان، أصبحت أكثر توتراً.

وأوضح في تقرير لـET بنسخته الأميركية أن “علاقة الأمير هاري بوالده تدهورت إلى مستوى منخفض جديد”، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن اجتماعهم في وقت سابق من هذا العام لم يكن سلبياً، إلا أنه كان موجزاً أيضاً، بسبب القيام بالجدولة وتركهم ساعة واحدة فقط للزيارة، حيث لم يتمكن هاري من إيجاد الوقت للقاء والده منذ ذلك الحين”.

إلى ذلك قال الأمير هاري، إن والده لا يردّ على مكالماته، وإنه تجاهل مطالباته المستمرة بتوفير الأمن له ولأسرته أثناء وجوده بالمملكة المتحدة.

وكشفت مصادر مقربة من الأمير البريطاني لمجلة “بيبول” أن الملك لم يتقابل مع هاري منذ فترة من الوقت لأن هاري يريد مناقشة معركته المستمرة من أجل الحصول على الحماية والأمن في المملكة المتحدة، والتي كان يقاتل من أجلها في المحكمة لأكثر من أربع سنوات، إذ إنه يعتقد أن تشارلز لديه السلطة لإصلاح الأمر برمته.

ولكن مصدراً في القصر أخبر “بيبول” أن “فكرة أن أمن هاري في أيدي تشارلز غير صحيحة تماماً”.

في سياق متصل، يحرص الامير هاري وزوجته ميغان ماركل على حماية خصوصية طفليهما، الأمير آرتشي (5 أعوام) والأميرة ليليبت (3 أعوام) عبر تقليل ظهورهما العلني.

وأكد صديق للزوجين لمجلة “بيبول” أن “هذا الإجراء يعود إلى مخاوف من تهديدات محتملة، وقلق هاري من تكرار مأساة وفاة والدته الأميرة ديانا في حادث سيارة، مشيراً إلى أن هاري وميغان يهدفان إلى ضمان حياة طبيعية لأطفالهما دون تعرضهما لخطر الاختطاف أو الأذى.

وأوضح أن هاري متردد في إظهار أطفاله علناً بسبب تجربته الشخصية وأمنيته في حماية أسرته.