مي عز الدين تتحدث عن “زواج اصطناعي” وعلاقتها بالسوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي عز الدين تفاصيل أول عمل مسرحي تقدمه في مشوارها الفني البالغ 25 عاماً معربة عن سعادتها بنجاح مسرحيتها “زواج اصطناعي”، التي يتم عرضها في المملكة العربية السعودية، للمرة الثانية.

وقالت مي، في تصريحات إذاعية: “زواج اصطناعي كانت أول مسرحية لي، أنا امثل منذ 25 سنة، ولكن هذه المرة الأولى التي أقف فيها على خشبة المسرح، سبحان الله أنا أحببت المسرح جداً، والزملاء والنجوم الذين معي كواليسهم حلوة وروحهم حلوة ومتعاونون جدًا، التجربة كانت ناجحة وأنا سعيدة بتكرارها الآن، والجمهور استقباله عظيم وهذا شيء جعلني أحب العمل في مسرح مرة أخرى”.

وعن معايير اختيارها لأدوارها، قالت: “أقرأ الدور وغصب عني أشعر أن الشخصية أخذتني وأتخيل شكلي فيها، وعندما يحدث هذا أقبل الدور فوراً وأذاكر الشخصية جداً وأشعر بها وبظروفها، السيناريو هو الذي يشجع الممثل.

وتحدثت عن علاقتها بالسوشيال ميديا قائلة: “علاقتي بالسوشيال ميديا قليلة، كنت منقطعة في توقيت معين، ثم رجعت ولكن بشكل متوسط، وهذا أفضل شيء، لا الظهور بشكل زائد يوميًا حلو، ولا الانقطاع حلو”.