رامي جمال يتألق في حفل العلمين.. ويفاجئ زوجته على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان رامي جمال مساء أمس (الجمعة) حفله الغنائي بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان “العالم علمين” وسط أجواء حماسية، وتفاعل كبير مع الجمهور الكبير الذي حضر الحفل.

وافتتح رامي جمال حفله بأغنية “عرفتوا ليه”، ليتبعها بمجموعة من الأغاني المميزة التي تفاعل الجمهور وقام بترديدها معه، من بينها “قمر ومنور”، وأغنية “برود ببرود” التي طرحها مؤخراً.

وفاجأ رامي زوجته خلال الحفل وأهدى لها أغنية “اوعديني”، ليفاجئ جمهوره بعدها بتقديمه ميدلي من ألحانه لكبار نجوم الغناء الذين تعاون معهم في مشواره الغنائي، ومنها “مش كنت تتكلم” لمحمد حماقي، و”أنت تاني” لهيفاء وهبي، و”أنا مصمم” لبهاء سلطان و”هاجي على نفسي” لتامر عاشور، و”بسلم عليك” لمصطفى قمر، ليشعل الأجواء في العملين.

وأعرب جمال عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين، قائلًا على المسرح: تشرفت بالمهرجان، وتنظيمه مذهل، ومصر أم الدنيا أي فنان يحب الشهرة يجي هنا، وأشكر الشركة المتحدة، أشكر بلدي”.

كما لفت الفنان المصري إلى تنوع الجمهور في حفله الغنائي، حيث حضره الشباب والسيدات والأطفال.