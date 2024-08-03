“الأول من نوعه” وناصيف زيتون على مسرح دبي أوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد المسرح الرئيسي بدبي أوبرا لاستضافة المسرحية الكوميدية الكويتية بعنوان «الأول من نوعه»، على مدار يومين، في الفترة من 30- 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعتبر مسرحية «الأول من نوعه» من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش قضايا رومانسية، ومعاصرة، بأسلوب كوميدي ساخر، حيث تتناول المشاكل والتحديات التي تواجه العلاقات العاطفية الحديثة، وصعوبات إنجاح مؤسسة الزواج أحياناً، في مجتمعاتنا العربية، بخاصة في محيط الشباب. كما يناقش صناع العمل من خلال هذه المسرحية أسباب الفجوة في الأفكار بين الأجيال، وتأثير الضغوط التي تفرضها الأسر، والعادات والتقاليد التي تتناقض أحياناً مع الأفكار الحديثة التي تفرضها العولمة على شبابنا، كما يتطرق العمل إلى التأثيرات النفسية والاجتماعية التي تتسبب بها وسائل الأعلام، والتكنولوجيا الرقمية، ومواقع التواصل على شكل العلاقات العائلية، وقد تضع بعض الضغوط على كاهل الشباب والتي قد تحدد مصير العلاقات الرومانسية، والحياة الزوجية. كما تطرح المسرحية الكوميدية تساؤلات حول ما إذا كانت العلاقات الزوجية الناجحة ممكنة وسط هذه العوائق والتحديات العديدة. هذا العمل من تقديم كوكبة من الفنانين العرب، من تأليف وإخراج عبد العزيز صفر، ويشارك في البطولة فيها: خالد المظفر، وعبد الله بهمن، وإيمان فيصل، وأحمد المظفر. ويقدم العرض شركة القيصر الأفضل ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي.

كما سيكون جمهور دبي أوبرا في 29 سبتمبر/ أيلول على موعد مع حفل موسيقي ساهر، من تنظيم شركة «مومنتس إيفنتس»، يحييه الفنان السوري ناصيف زيتون، ومن المقرر أن يقدم كوكبة من أقدم وأحدث أغانيه الشهيرة والمحبوبة، مثل: «بالأحلام»، و«آوات»، و«مجبور».