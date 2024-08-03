أمينة خليل توضح سبب رفضها العمل مع أحمد حلمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء لها مع برنامج “سينماتيك”، المذاع على التلفزيون السعودي، كشفت الفنانة أمينة خليل سبب اعتذارها عن عدم التعاون مع الفنان أحمد حلمي في فيلم جديد كان يحضر له.

وقالت أمينة: “كان في محاولة أن أتعاون مع أحمد حلمي بس للأسف المواعيد معرفناش نظبطها ومعرفش الفيلم بدأ ولا لأ”.

وتابعت: “أنا دائمًا عندي حاجة بقولها إني مش بحب أتكلم عن الأعمال اللي هدخلها لحد ما ابدأ فيها، مبدأ داري على شمعتك تقيد”.

يشار إلى أن أمينة خليل يعرض لها حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم “إكس مراتي”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك في بطولته: هشام ماجد، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وعلي صبحي، ومحمد أوتاكا، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني، كما عرض لها مؤخراً فيلم “شقو” مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا وعدد من النجوم.

وعن صداقتها بنجلها عمر والكواليس بينهما في المنزل، ردت آمال ماهر: “عمر بيعلمني ألعب كورة بس بفضل أجيب أجوال في نفسي”.

يشار إلى أن آمال ماهر طرحت خلال الفترة الماضية، ميني ألبوم يحمل 5 أغاني بعنوان “أنا كويسة” بعد غياب سنوات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي: “أنا كويسة”، “أنا الحب”، “صاحبة عمرين”، “الحكاية في مشهدين”، “وكسبت الرهان”، وحققت هذه الأغاني نجاحًا ساحقًا.