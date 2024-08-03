آمال ماهر تكشف سبب تأخر طرح ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة آمال ماهر عن سبب تأخر ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبًا، مؤكدة أنها تسعى دائماً لأن تقدم للجمهور ما يسعدهم.

وقالت آمال في تصريحات صحفية: “نفسي أكون في حفلة مع فنان العرب محمد عبده وربنا يشفيه ويقومه بالسلامة، وأعرف أنني اتأخرت على الجمهور في ألبومي الجديد ولكني أركز في اختيار الأغاني وهذا هو السبب في تأخر طرح الألبوم، لأنني أتمنى تقديم ألبوم يشرفهم”.

وأضافت: “الجمهور سر ابتسامتي حتى الأغاني الحزينة أبتسم فيها بسبب جمالهم، فهم يجعلونني طائرة من السعادة”.

وعن النهضة الفنية في المملكة العربية السعودية أوضحت: “السعودية فيها تغير كبير للأفضل في مجال الفن والترفيه، وجميع المجالات الأخرى، وإحنا كفنانين سعداء إن كل حاجة بتكبر وليها رونق.

وعن سر غنائها أغاني لأم كلثوم، ووردة، وفيروز على المسرح، قالت: “شرف كبير لي أني أمثل أيقونات نعتز بهم، والجمهور هو الذي يطلب أن أغني أغانيهم وعندما يطلبون مني ذلك أكون سعيدة وأشعر أنها مسؤولية كبيرة”.