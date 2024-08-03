بين منة شلبي ومنى زكي.. من الأفضل في أفريقيا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة جائزة Septimius عن قوائم الفنانين المرشحين لنيل جوائزها لعام 2024، والتي تمنحها للأفضل في مجالات الفن، من مختلف قارات العالم.

ووقع اختيار إدارة الجائزة على الفنانة المصرية منة شلبي والتونسية فاطمة ناصر للتنافس على جائزة أفضل فنانة في قارة أفريقيا.

كما رشحت الجائزة الفنان الأردني إياد نصّار للتنافس على جائزة أفضل فنان عن قارة أفريقيا؛ رغم انتمائه لقارة آسيا، وذلك بسبب أعماله الدرامية المصرية.

وعلى صعيد الأفلام العربية، فتم ترشيح الفيلمين المصريين “فوي فوي فوي”، لمحمد فراج ونيللي كريم، و”رحلة 404” للنجمة منى زكي ليتنافسا على جائزة أفضل فيلم في قارة أفريقيا.

من المقرر أن يُعْقَد احتفال توزيع الجوائز على الفائزين يومي 19 و20 آب (أغسطس) الحالي، في مدينة توشينسكي في العاصمة الهولندية أمستردام.

“سيبتيموس” هي جائزة تهدف إلى اكتشاف المواهب المستقلة الجديدة وتشجيعها، ودعم الأفلام ذات الرؤى والجمع بين عناصر صناعة الأفلام وسرد القصص، والتي تشمل الخيال والواقعية والرسوم المتحركة.