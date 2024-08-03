أنغام تشوّق محبيها لحفلها الأول بعد طرح ألبومها الجديد “تيجي نسيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت الفنانة أنغام جمهورها لحفلها الأول الذي تحييه بعد طرح ألبومها الجديد “تيجي نسيب”، حيث أعادت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” نشر بوستر الحفل الذي نشرته الصفحة الرسمية لشركة “بنش مارك” وأعلنت من خلاله عن إقامة حفل غنائي للنجمة أنغام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، واصفة إياه بأنه أول حفل تحييه بعد طرح الألبوم.

ويقام الحفل يوم الجمعة 13 أيلول (سبتمبر) المقبل على مسرح عبادي الجوهر أرينا، على أن يتم طرح تذاكر الحفل يوم 9 آب (أغسطس) الجاري.

وعلق حساب “بنش مارك” على الملصق الدعائي لحفل أنغام في جدة، كاتباً: “ليلة كلها إحساس ونغم نستمتع فيها بروائع ألبوم تيجي نسيب مع صوت مصر أنغام وجمهورها في جدة”.

وكانت أنغام قد طرحت قبل أيام ألبوم “تيجي نسيب”، وظهرت في كليبات أغانيه بأكثر من إطلالة مختلفة تناسب مواضيع الأغاني، التي تعاونت فيها مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين.

وضم الألبوم 12 أغنية وهي: “وبقالك قلب” من كلمات أمير طعيمة، ألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج يوسف حماد، “هو إنت مين” من كلمات هالة الزيات، ألحان محمود خيامي، توزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج يوسف حماد، “موافقة” من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع مصطفى نجم، “إيه الأخبار”من كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد الناصر، توزيع تميم، “خليك معاها” كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، “اسكت” كلمات نور عبد الله، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد العشي، “أقولك إيه” كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع محمد العشي، “كان بريء” كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي، “القلوب أسرار” كلمات آمار مصطفى، ألحان محمد الشرنوبي، توزيع تميم، “مكانش وقته” كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع مادي. “بنعمل حاجات” كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع خالد سليمان، “تيجي نسيب” كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع حسن الشافعي.

ويشهد ألبوم “تيجي نسيب” التعاون الأول بين أنغام وأكرم حسني في كتابة الأغاني، والتعاون الثاني بينها وبين مصطفى حدوتة، ويشارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات.