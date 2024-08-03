شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال: عمرى ما تمنيت أغنية لحنتها بحب لحد ليا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان رامي جمال عن تفاصيل قيامه بتلحين أغاني لأشهر النجوم، حيث قال خلال فيديو له على الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة قبل حفله الذي أحياه أمس إنه بدأ التلحين عن طريق الصدفة.

وتابع: "أنا كنت بحب الأغاني من وأنا وصغير، ولما دخلت الكلية كان ليا صديق الشاعر محمد عاطف، هو اللي لفت نظري إن الحاجات اللي قاعد بغنيها بالجيتار دي ألحان، وأنا مكنتش فاهم حاجة غير أنها أغنية عاملها لنفسي وخلاص".

كما أشار رامي جمال: "بعد ما كذا فنان خد أغاني ونجحت فهمت إني من الواضح كان عندي موهبة معرفش عنها حاجة والحمدلله نجحت، وعمري ما تمنيت أغنية لحنتها بحب لحد ليا، لأني لو كنت عايزها كنت أخدتها "، لافتًا إلى أنه يحب الفنان محمد فوزي ومنير مراد وشادية وسعاد حسني".

يذكر أن النجم رامي جمال أحيى أمس حفلا غنائيا كامل العدد على مسرح "يو أرينا"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وقدم عدد كبير من أغانيه التي يحبها جمهوره، أبرزها: "قول حبيبي إنك معايا" و"قدامي" و"انا جتلك" و"اللي مشيوا" و"فترة مش سهلة" و"بيكلموني".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.