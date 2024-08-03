شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيري توجه رسالة حب إلى والدتها: بحبك يا نونا يا أطيب وأحن جدة وأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة داليا البحيري عن حبها الشديد لوالدتها، ووجهت رسالة لها، من خلال نشر عدد من الصور التي تجمعهما عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت داليا البحيري على الصور قائلة: "أمي حبيبتي أول بوست، نفسي تحبي نفسك وتهتمي بنفسك ربع ما بتهتمي بينا، نفسي تبقي أنانية شوية صغيرين وتحبي نفسك شوية صغيرين اوي".



منشور داليا البحيري

وتابعت: "ونفسي أوي تبطلي عصبية وتهدي، بحبك اوي يا أمي وشكرا علي حبك وعلي اهتمامك بينا وبكيمي وبكل أحفادك، ارجوكي حبي نفسك واهتمي بصحتك".

كما ذكرت البحيري: "أنا عارفة مش بقولك كفاية اني بحبك، بس اديني اهو بقولهالك عشان عارفة انك بتقري بوستاتي، بحبك يا نونا يا اطيب واحن جدة وأم وأعظم طباخة وست بيت في الدنيا، حبي نفسك شوية ارجوكي".

يذكر أن أخر أعمال داليا البحيري فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي يقوم ببطولته كل من: مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.