بالصور- لاعبة صينيّة تفوز بجائزتَين في أولمبياد باريس ميداليّة ذهبيّة وخاتم زواج

حظيت لاعبة صينيّة، في أولمبياد باريس، التي تقام فعالياته حاليًا في فرنسا، بجائزتَين الأولى ميداليّة ذهبيّة والثّانية عرض زواج مميّز من زميلها، ضجت به مواقع التواصل الإجتماعيّ في العالم.

في التفاصيل، بعد فوز اللّاعبة الصينيّة هوانغ ياكيونغ، بالميداليّة الذهبيّة لمنافسات الزوجي المختلط في مسابقة الرّيشة الطائرة، يوم أمس الجمعة، ضمن فعاليات أولمبياد باريس، عرض عليها صديقها وزميلها في الفريق نفسه، ليو يوتشين، الزواج في أجواء رومانسيّة، رياضيّة رائعة، إذ قدّم لها خاتم الزواج الذي يحتوي على ماسة كبيرة، أمام أعيُن الملايين وهو جاسياً على ركبتيه ممّا أصابها بمفاجأة كبيرة، لتوافق بعدها بإبتسامة عريضة على عرضه.

وفي أوّل تعليق، قالت “هونغ” :”كان العرض مفاجئاً للغاية لأنّني كنت أستعدّ للمباراة”. كما أضافت: “الخاتم يناسب إصبعي بشكل جيّد للغاية”.

من جهتهم، عبّر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بعرض الزواج الرّياضيّ المميّز، كما عادوا بالذاكرة إلى عدّة عروض زواج من هذا النوع، فقد شهدت الدّورة الحاليّة من الأولمبياد إرتباط الثّنائي الأرجنتيني بابلو سيمونيه وماريا كامبوي، اللّذين أعلنا خطوبتهما رسمياً في القرية الأولمبيّة.

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كما تلقّت متسابقة الغطس هي زي، الحاصلة على الميداليّة الفضيّة للسيّدات، في وقت سابق، عرضاً مماثلاً من صديقها وزميلها في الفريق تشين كاي .

تجدر الإشارة إلى أنّ فعاليات أولمبياد باريس، تستمر حتى الحادي عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري.