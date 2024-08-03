روان بن حسين بإطلالة صيفية منعشة بأبو ظبي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة الكويتية روان بن حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها.

وخطفت روان الأنظار بأناقتها، إذ ظهرت بإطلالة صيفية بألوان منعشة، وذلك في إجازتها الصيفيّة التي تقضيها مع ابنتها في جزيرة "زايا نوراي" التي تقع على مياه الخليج العربي الرقراقة شرق ساحل مدينة أبو ظبي.

وجاءت إطلالة روان عبارة عن زي أبيض مزين بطبعات باللون الأزرق بنمط خزفيات المايوركا، وتألفت الزي من تنّورة طويلة تلامس الأرض، جاءت بتفصيل شقّ يكشف الساق اليمنى، وأقرنتها بـ"توب" قصيرة جاءت بصيحة الأوف شولدر، ومكشوفة البطن ، مع كمين طويلين.

ومن الناحية الجمالية، اختارت روان تسريحة شعر بسيطة، غذ رفعته بالكامل على شكل "كعكة" وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة لافتة.



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