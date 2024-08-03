عفروتو ونجوم راب ليبيا يشعلون ثاني حفلات أيام صيف بنغازي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا عفروتو ومطربي الراب الليبيين، ثاني حفل غنائي بمهرجان صيف بنغازي، وسط حضور جماهيري تخطى الـ 5 آلاف.

وأقيم الحفل بقاعة سليمان الزراط بالمسرح الدوار، وبدأه الدي جي العالمي جاك بلاك بفقرة تفاعلية، ثم بدأ مغني الراب الليبي كامي، وشاركه الغناء في بعض الأغاني الرابر منصور، وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير، خاصة أنهما تحدثا عن حالة البهجة التي نشرها مهرجان صيف بنغازي في كافة أنحاء ليبيا.

ثم صعد المطرب سمارة، وغنى الجمهور معه أغانيه واستقبله بحفاوة كبيرة.

وأختتم الحفل الذي استمر أكثر من 3 ساعات متواصلة، نجم الراب المصري عفروتو، والذي أبدى سعادته بأول حفل له في بنغازي، وكان مرتديا الشال الفلسطيني، ثم غنى مجموعة من أشهر أغنياته، وأكد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وهتف مع الجمهور "فلسطين حرة".

جدير بالذكر أن، مهرجان صيف بنغازي يقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، أبرزها بطولات رياضية ومعرض كتاب وعروض مسرحية، بالإضافة إلى سلسلة حفلات غنائية تضم أشهر نجوم الراب العرب، وعدد من كبار المطربين.

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