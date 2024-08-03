من مهرجان العلمين الجديدة.. داليا البحيري تكشف كواليس رحلتها الفنية في "حد النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحل الفنانة داليا البحيري ضيفة على برنامج "حد النجوم" مع المذيعة سالي عبدالسلام غدا الأحد على شاشة القناة الأولى.

وتتحدث داليا البحيري خلال اللقاء الذي تم تصويره في مهرجان العلمين الجديدة عن مسيرتها الفنية وتفاصيل دخولها عالم التمثيل بعد رحلة قصيرة في مجال تقديم البرامج.

تكشف داليا البحيري خلال اللقاء عن جوانب عديدة من حياتها، أبرزها الأزمة النفسية التي تعرضت لها عقب وفاة ابنتها خديجة، كما تتحدث عن كواليس تعاونها مع الزعيم عادل إمام في فيلم "السفارة في العمارة"، وأسرار نجاح تعاونها مع الفنان هاني رمزي.

برنامج حد النجوم يُعرض غدًا على شاشة القناة الأولى في تمام العاشرة مساء، تقديم سالي عبدالسلام.