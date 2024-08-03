بالصور| نسمة محجوب ومحمود التهامي يلتقيان بجمهور مهرجان الأوبرا الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستمر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في تقديم فعاليات مهرجانها الصيفي للموسيقى والغناء بمدينة الإسكندرية، وأحيت الفنانة نسمة محجوب حفلا غنائيا التقت خلاله بجمهور الإسكندرية على خشبة مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وقدمت نسمة باقة من أجمل أغانيها، منها: قلبي وحرة فيه، حبيتك، كل شمس، بالإضافة إلى أغاني غربية باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأدت نسمة بعض الأغاني التي يطلبها منها الجمهور في كل حفل، وهي: أحسن ناس، يا محروسة.

وفي سياق متصل، تألق المنشد محمود التهامي على مسرح أوبرا دمنهور. وقدم وفرقته مجموعة متنوعة من الأناشيد والابتهالات والمدائح النبوية التي تعبر عن التراث الصوفي الأصيل، منها: البرده، قمر، حياتي، قاضي الغرام، رسمتك، تولى المصطفى أمري، صعايد، يا هو، طلع البدر علينا وأيام عمري.

يشهد مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة، وتُقام في الفترة من ١٨ يوليو حتى ١٠ أغسطس في مدن القاهرة والإسكندرية ودمنهور.