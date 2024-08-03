تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في تركيا لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قررت الجهة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبد الوهاب في اسطنبول بتركيا، تأجيله لأجل غير مسمى، بسبب ظروفها التي تمر بها.

وكان من المقرر أن تحيي شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا اليوم السبت، في اسطنبول .

يأتي تأجيل حفل شيرين في اسطنبول بعد إلغاء حفلها في بيروت بلبنان والذي كان مقررا له يوم 20 يوليو الماضي،

على جانب آخر، شهدت أزمة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات خلال الفترة الماضية، مساعي لمطالبة الطرفين بالتصالح.

وقال مصدر من شركة روتانا في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مسألة التصالح فرصها أصبحت غير مطروحة، لأسباب عديدة، وفي مقدمتها تشهير المطربة بقيادات داخل الشركة، والإساءة لهم باتهامات كاذبة.. الموضوع متروك للتحقيقات والقضاء العادل".

محامي شركة روتانا للصوتيات كان قد قدم بلاغ رسمي يتهم المطربة بالتشهير والإساءة، لمسئولين في روتانا، بعد اتهامها لهم بسرقة أغنية "الدهب"، مؤكدا أنها سلمتها بنفسها، إلى المنتج الفني وطرحت بموافقتها

من ناحية أخرى، تجري نيابة قصر النيل، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، ضد شركة روتانا بالتعدي على حقوقها الفنية، ونشر وبث وطرح أغنية "الذهب" والتربح منها دون أي حق.