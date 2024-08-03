نجمة قديرة اول المنضمين لبطولة مسلسل “الهيبة” بنسخته التركيّة… فهل تجسّد شخصية “إم جبل”؟

إنضمت الممثلة التركيّة، قونجا جيلاسون” رسميًا إلى بطولة النسخة التركية من المسلسل اللبناني “الهيبة”، الذي سيحمل عنوان “شتاء عائلة ألبورا القاسي”.

وبهذا تكون “جيلاسون” التي لعبت دور والدة أنجين اكيوريك في مسلسل “إبنة السفير”، أول المنضمين لفريق عمل النسخة التركية من مسلسل الهيبة، فهل ستجسّد شخصيّة “إم جبل” التي قدّمتها الممثلة الكبيرة منى واصف؟

في نفس السياق، تلّقت الممثلة التركبة، اسراء بيلجيتش، عرضًا لتقديم شخصية “عليا” في المسلسل، إذ اشارت المصادر أن “إسراء” التي تحرص بشدة على اختيار المشروع، التقت مع المنتج الشهير كيرم تشاتاي حول مسلسل “شتاء ألبورا القاسي” للتحدّث بكافة التفاصيل.

الكاتبة جوليزار إيرماك تعمل على السيناريو، اما أحمد كاتيكسيز سيتولى قيادة دفّة الاخراج.

ووفقًا للمعلومات المسربة من وراء الكواليس، إذا قبلت إسراء بيلجيتش العرض وانضمت الى المسلسل، المقرر عرضه هذا العام عبر “قنال دي”، ستجسّد شخصيّة عليا التي سوف تترك كندا مسقط رأسها تنفيذاً لوصية زوجها المتوفي “بوران ألبورا” وتعود الى “ماردين” مع ابنتهما جيهان دنيز لدفنه هناك.

نذكر أن شركة “القمر” كانت قد سرّعت تجهيز النّسخة التّركيّة من المسلسل لعرضه في الموسم الدّراميّ الجديد وسيحكي عن صراع شرس على السّلطة بين أفراد عائلتَي “البورا” و”بايبارس”. على أن يتمّ التّصوير في “ماردين”.