أصالة تحتفل بابنتها شام بالكثير من مشاعر الأمومة

وجّهت الفنانة أصالة نصري رسالة عاطفية ضمنتها الكثير من مشاعر الأمومة الصادقة الى ابنتها شام الذهبي بمناسبة بلوغها عامها الـ ٣١ .

وقد نشرت الفنانة السورية صورةً لابنتها التي وصفتها بأمّها، فكتبت: “كلّ سنة وأنت أمي ودنيتي ورفيقتي وحياتي وأختي وحنونتي يا ستّي يا مصدر فخري وأجمل إستثماراتي. كلّ سنة وأنت بألف خير يا وطني يا شامي الياسمينا أنت وزهر الشام أنت والحلا كلّه أنت، الله يحفظك وأكبر فيك يا زينة الدّني شامي الله يسعدك على قدر ما تسعدينني وعلى قدر ما بتطمنيني وكلّ شي بخير طالما شامي بخير”.

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من جهتها، نشرت شام الذهبي فيديو يوثّق طريقة احتفالها بعيد ميلادها حيث ظهرت وهي تطير بواسطة طائرة شراعية بسماء مارببيلا الاسبانية، حيث تقضي عطلتها الصيفية برفقة عائلتها وبحضور والدتها وزوج والدتها.