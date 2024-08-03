"ويجز بـ 80 ألف وعمرو دياب بـ 160 ألف جنيه".. تعرف على أسعار حفلات مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يشهد موسم الصيف هذا العام عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بين هذه الحفلات حفل النجم الكبير عمرو دياب، ومطرب الراب ويجز المقرر إقامتها ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية.

وكشف موقع "Tazkarti" عن أسعار تذاكر حفلتي ويجز وعمرو دياب، وتنقسم أسعار تذاكر عمرو دياب المقرر إقامته يوم 9 أغسطس الجاري لـ 4 فئات هم: "الفئة الرابعة 800 جنيه، الفئة الثالث 1200 جنيه، الفئة الثانية والمكونة من 6 أشخاص بـ 90.000 ألف جنيه، والفئة الأولى المكونة من 8 أشخاص بـ 160.000 ألف جنيه.

وعلى الجانب الآخر كشف الموقع عن أسعار تذاكر حفل مطرب الراب ويجز المقرر إقامته يوم 30 أغسطس وتضم أيضًا 4 فئات هم: "الفئة الرابعة 500 جنيه، الفئة الثالثة 800 جنيه، الفئة الثانية مكونة من 6 أشخاص بـ 50.000 ألف جنيه، والفئة الأولى مكونة من 8 أشخاص بـ 80.000 ألف جنيه".

تشهد فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب عرض عدد من المسرحيات في بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، وكشف مهرجان العلمين عدد من العروض المسرحية التي سيتم عرضها ضمن الفعاليات هذا العام وهم مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان أحلام" للمخرج أنس النيلي، ومسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

وأكد القائمين على المهرجان أن النسخة الثانية ستشهد اختلاف كبير عن الدورة الأولى نظرًا لاكتمال الخدمات في مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت مؤخرًا وجهة سياحية هامة تشهد توافد آلاف الجنسيات من حول العالم.

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