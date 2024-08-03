نور الغندور تبهر جمهورها بأنوثتها البارزة..و سعر خيالي لإطلالتها من miu miu

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور متابعيها من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول من دون أكمام ضيق زينت أطرافه بالكريستال اللامع، من دار أزياء miu miu وصل سعره إلى 2766 يورو، و تركت شعها الناعم منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلالع جمال وجهها.

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و حملت نور بيدها حقيبة يد من miu miu من الجلد الأسود وصل سعرها إلى 2,000 يورو، و إنتعلت بقدميها حذاء من miu miu أيضاً وصل سعره إلى 750 يورو.

وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي و عائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time ".

وتفاعل المتابعون مع صور نور ووالدها، وأشادوا من خلال تعليقاتهم بجمالها وإطلالتها الصيفية بالأصفر، وأعربوا عن محبتهم لها.