بحضور عادل مبارز وحسام دياب ومنال سلامة.. 18 صورة للنجوم في أوسكار إيجيبت السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

انطلقت مساء اليوم السبت الدورة الـ 13 لمهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي، وذلك بمركز التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الفنان عادل عمار وتحمل دورة هذا العام اسم المصور المصري الكبير عادل مبارز تكريمًا لعطائه وإبداعه في تصوير الكثير من النجوم وكواليس أفلامهم السينمائية.

وشهد حفل الافتتاح حضور وتكريم عدد كبير من أبرز الأسماء اللامعة سواء في المجال الفني أو الإعلامي أو حتى كبار المصورين في مختلف المجالات وهم الفنانة منال سلامة، مدير التصوير محسن أحمد، المصور الكبير حسام دياب، الفنان مجدي صبحي وتسلم كلًا منهما جائزته على المسرح وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وخصص المهرجان فيلما خاصا للمصور عادل مبارز يتحدث عنه الكثير من الفنانين والفنانات منهم لبلبة ونبيلة عبيد، وأشار الفنان عادل عمار مؤسس ورئيس المهرجان أن الهدف من المهرجان هو دعم وتكريم الشباب الواعد من السينمائيين.

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