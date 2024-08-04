شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الموسيقى العربية تحيى حفل "شعبيات الزمن الجميل" بدار الأوبرا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، حفلاً بعنوان "شعبيات الزمن الجميل"، اليوم الأحد، ضمن حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي، والذى يقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل المطرب ياسر سليمان، المطربة نهى حافظ، المطربة ندى غالب، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة كبيرة من الأغاني الشعبية لأشهر المطربين من بينهم محمد العزبي ومحمد رشدي وغيرهم، من بينها عرباوي، طاير ياهوا، ميتى أشوفك، عدوية، مغرم صبابا، لو عديت، السمرا والشقرا، حيرت أفكاري.

يشهد مهرجان الأوبرا الصيفي عروضًا متنوعة على مسارحها في القاهرة، الإسكندرية، ودمنهور، لمجموعة من النجوم والفرق المتميزة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشباب الفنانين الموهوبين وتتميز برنامج الحفلات بألوان إبداعية متباينة تناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية والثقافية.