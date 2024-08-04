شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان طارق عبد العزيز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان طارق عبد العزيز، اليوم الأحد 4 أغسطس، والذى يعتبر أحد أهم الفنانين البارزين في السينما والدراما المصرية، فقد صنع اسمه وتاريخه الفني بأعمال ناجحة وأدوار نالت إعجاب جمهوره، فكان طارق عبد العزيز يحرص على اختيار أدواره ويقدمها للجمهور بأداء تمثيلي سهل وبسيط، حيث قدم أكثر من 80 عمل فني ما بين السينما والدراما والمسرح.

طارق عبد العزيز بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور القبطي في "فيلم ثقافي".

وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

يذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.