شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب عبد الواحد: شاهدت مسرحية الشهرة بمهرجان العلمين والعرض ضخم ورائع والان مع تفاصيل الخبر

شهد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، عرض العرض المسرحى الشهرة للمخرج خالد جلال، وشهد العرض حضور النجم أحمد سعد والمخرج تامر المهدي والملحن إيهاب عبد الواحد وأسرة الكابتن طارق يحيي، ومن جانبه قال الملحن إيهاب عبد الواحد، إنه شاهد عرض مسرحية الشهرة في مهرجان العلمين الجديدة، وأن العرض رائع وبه مجهود كبير وموسيقى احمد طارق تجنن وطبعا المخرج خالد جلال غني عن التعريف مخرج مختلف وبيطلع مواهب جديدة وبيدفع بالشباب لقدام.

وأضاف ايهاب عبد الواحد ، أن عرض الشهرة بمهرجان العلمين عرض بانتاج سخي وضخم والملابس تجنن وتصميم الرقصات فوق الرائع.

وعاش جمهور مهرجان العلمين الجديدة خلال اليومين الماضيين ليلة كوميدية مع رقصات استعراضية قدمها المخرج الكبير خالد جلال ومجموعة من الممثلين الشباب في مسرحية الشهرة على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، كما شهد العرض ليلة افتتاحخ حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأستاذ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة أكاديمية المتحدة للإعلام.

وبدأت مسرحية الشهرة بعرض استعراضي، للإعلان عن الحلم الجديد للنجومية والذي يظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم يقرأون الإعلان، ويتقدمون لملء طلبات الالتحاق في صورة غنائية يليها اختبارات القبول، وخروج الموهومين وبقاء الموهوبين ثم التعارف مع هيئة تدريس الفنون الشديدة الصرامة، ثم خطوات تحول الشباب داخل هذه المؤسسة وتدريبهم العنيف واستسلام غير الشغوفين بالفن وصمود كل من لديه القدرة والإصرار على تحقيق حلمه.