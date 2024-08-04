شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج أحد أبطال مسرحية الشهرة: أحمد سعد كان مندمج خلال مشاهدة العرض بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، عرض العرض المسرحى الشهرة للمخرج خالد جلال، وشهد العرض حضور النجم أحمد سعد والمخرج تامر المهدي والملحن إيهاب عبد الواحد وأسرة الكابتن طارق يحيي.

من جانبه قال محمد سراج أحد ابطال مسرحية الشهرة، لليوم السابع، إن "المطرب أحمد سعد كان مبسوط في العرض ومندمج وحازت المسرحية على إعجابه".



وعاش جمهور مهرجان العلمين الجديدة خلال اليومين الماضيين ليلة كوميدية مع رقصات استعراضية قدمها المخرج الكبير خالد جلال ومجموعة من الممثلين الشباب في مسرحية الشهرة على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، كما شهد العرض ليلة افتتاحخ حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأستاذ عمرو الفقي، ا…