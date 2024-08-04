هكذا احتفلت أصالة بعيد ميلاد ابنتها .. وهذا ما قالته لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة أصالة نصري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي.

ونشرت أصالة، صورة ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنتي أمي ودنيتي ورفيقتي وحياتي وأختي وحنونتي ياستّي يامصدر فخري وأجمل إستثماراتي كلّ سنه وأنتي بألف خير ياوطني ياشامي الياسمينة".

وأضافت: "أنتي وزهر الشام أنتي والحلا كلّه أنتي الله يحفظك وأكبر فيكي يازينة الدّنيي شامي الله يسعدك قدّ مابتسعديني وقد مابتطمنبني وكلّ شي بخير طالما شامي بخير".

يذكر أن، آخر أعمال أصالة نصري كانت أغنية "إنسان" من ألبوم "ثم أنا" والتي طرحتها مؤخرا على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع علي روني.

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