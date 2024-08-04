فن ومشاهير

هكذا احتفلت أصالة بعيد ميلاد ابنتها .. وهذا ما قالته لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة أصالة نصري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي.

ونشرت أصالة، صورة ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنتي أمي ودنيتي ورفيقتي وحياتي وأختي وحنونتي ياستّي يامصدر فخري وأجمل إستثماراتي كلّ سنه وأنتي بألف خير ياوطني ياشامي الياسمينة".

وأضافت: "أنتي وزهر الشام أنتي والحلا كلّه أنتي الله يحفظك وأكبر فيكي يازينة الدّنيي شامي الله يسعدك قدّ مابتسعديني وقد مابتطمنبني وكلّ شي بخير طالما شامي بخير".

يذكر أن، آخر أعمال أصالة نصري كانت أغنية "إنسان" من ألبوم "ثم أنا" والتي طرحتها مؤخرا على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع علي روني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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