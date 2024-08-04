ديانا كرزون تهنئ ولي عهد الأردن بقدوم مولودته إيمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت المطربة ديانا كرزون على تهنئة الأمير الحسين بن عبدالله، نجل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بقدوم مولودته إيمان.

وأعادت ديانا نشر فيديو ظهر خلاله ولي العهد وهو يحمل ابنته ويردد الأذان، وعلقت "أجمل التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولسمو الأميرة رجوة الحسين، قدوم مولودتهما إيمان .. نسأل الله أن يبارك لهما فيها وأن يجعلها من مواليد السعادة والخير وأن يكتب لها الحياة الهانئة السعيدة في ظل والديها".

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي بيانا، اليوم السبت، جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".

وجاء في البيان "ويعرب صاحبا السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.. ويتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام".